Жители трёх столичных секторов останутся без электричества.
Список адресов, где сегодня запланированы отключения.
Центр:
Ул. А. Гросул, 1−7, 2−10, Академией, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, Спрынченоая, 1 — с 08:50 до 16:00.
Ул. М. Лермонтова, 15, 19, 37−49, 53−61, 67, 67/1, 66A, 70−102, пер. 1 М. Лермонтова, 23, Рогулень, 29A, 31, Сф. Винерь, 50, 62, 69, 69A, 70−72, Татарбунар, 15−17, 22−40, 40/2, В. Рэдиулуй, 9, 11, 26/1 —с 09:00 до 16:30.
Чеканы:
Ул. Дж. Латинэ, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, Н. Милеску-Спэтару, 1, 1/1, ½, 2/2, ⅔, 3, 3/1, П. Заднипру, 18 — с 11:00 до 17:00.
Ул. Н. Милеску-Спэтару, 2, 3, 4, 5, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 — с 11:05 до 17:00.
Рышкановка:
Ул. Буковиней, 15, Студенческая, 17, 21, 25−27 — с 09:00 до 17:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).