Калининградские энергетики из-за сильных морозов перешли в режим «Товсь!»

Калининградские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся на регион сильных морозов. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

Источник: Клопс.ru

Ожидается, что до 3 февраля температура воздуха будет опускаться ниже −20 градусов. Компания подготовила 59 аварийных бригад и 92 единицы техники, для экстренного восстановления электроснабжения. На случай экстренного отключения социально значимых объектов подготовлены 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт.

В организации напомнили, что необходимо строгого соблюдать правила техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

В Калининградскую область пришли аномальные морозы и за сутки от гипотермии погибло три человека. Внезапные перепады температуры и усиление ветра увеличивают риск переохлаждения и обморожений. Заместитель главного врача регионального центра скорой медицинской помощи Дмитрий Пятков рассказал, как распознать опасные симптомы и когда нужно срочно обращаться к врачам.