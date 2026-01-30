Калининградские энергетики из-за сильных морозов перешли в режим «Товсь!»

В Калининградскую область пришли аномальные морозы и за сутки от гипотермии погибло три человека. Внезапные перепады температуры и усиление ветра увеличивают риск переохлаждения и обморожений. Заместитель главного врача регионального центра скорой медицинской помощи Дмитрий Пятков рассказал, как распознать опасные симптомы и когда нужно срочно обращаться к врачам.