Пирамиды появились во Владивостоке в районе автовокзала

На парковке у автовокзала на Второй Речке во Владивостоке часть площадки рядом с путями закрыли для машин, расставив там крупные бетонные пирамиды «зубы дракона». Об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», уточнив у пресс-службы РЖД, что ограждения поставили на участке, который относится к железной дороге, чтобы уничтожить стихийную парковку.
Этот пятачок давно пользуется спросом у водителей: раньше там часто собирались машины автошкол, в этом месте начинался экзаменационный маршрут для сдачи прав в ГАИ. Теперь въезд к железной дороге перекрывают тяжёлые бетонные тетраэдры. Такие используют как противотанковые заграждения. Вес каждой пирамидки около 1,2 тонны — сдвинуть её можно только с помощью соответствующей техники.
Представители мэрии также подтверждают, что место находится на территории РЖД, а парковочный пустырь на пересечении улиц Енисейской и Русской делят между собой город и железная дорога. Пока ни о какой другой цели, помимо ликвидации стихийной стоянки авто на железнодорожной земле, не говорят.