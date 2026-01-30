Пирамиды появились во Владивостоке в районе автовокзала

Этот пятачок давно пользуется спросом у водителей: раньше там часто собирались машины автошкол, в этом месте начинался экзаменационный маршрут для сдачи прав в ГАИ. Теперь въезд к железной дороге перекрывают тяжёлые бетонные тетраэдры. Такие используют как противотанковые заграждения. Вес каждой пирамидки около 1,2 тонны — сдвинуть её можно только с помощью соответствующей техники.