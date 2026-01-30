«Ядерный нюхач» США прилетел в Британию на фоне угроз Трампа Ирану

Реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, известный как «ядерный нюхач» и предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.
Эта посадка произошла на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, передает издание.
По данным New York Times, разведка США представила Трампу доклад, в котором отмечалось, что иранский режим ослаблен сильнее, чем за последние пятьдесят лет.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая удары по руководству и силам безопасности для поддержки протестующих.
США планируют нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом 26 января сообщил портал Middle East Eye. По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Но нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.
28 января стало известно, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.