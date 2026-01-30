Омские чипсы протестировали в прямом эфире для китайского рынка

Омский производитель чипсов стал одной из первых компаний в России, протестировавших формат онлайн-дегустации для зарубежных потребителей. Прямой эфир организовал Российский экспортный центр при поддержке Центра поддержки экспорта Омской области. Участницей трансляции выступила студентка из Китая Цзысюань Ван, которая в реальном времени оценила несколько вкусов продукции из Сибири.
Наибольшее одобрение у китайской дегустатора вызвали чипсы со вкусом сметаны и лука. Другие варианты, по ее мнению, могли бы иметь более выраженный и острый вкусовой профиль. Отдельное внимание было уделено упаковке: студентка предложила адаптировать ее дизайн и конструкцию с учётом предпочтений азиатского потребителя.
«Этот формат дает экспортерам практический инструмент — увидеть свою продукцию глазами реального иностранного потребителя еще до выхода на рынок», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.
Омская область активно развивает экспортные направления в пищевой промышленности. В декабре 2024 года предприятие получило трёхлетний сертификат «Сделано в России», подтверждающий соответствие продукции международным стандартам качества. В настоящее время продукция представлена на международной выставке в Дубае в составе российского коллективного стенда.
Ранее, в 2025 году, аналогичный формат продвижения с участием китайского блогера принес омским экспортерам продажи сухого молока на сумму 1,5 млн юаней в течение полутора часов. Ранее мы писали, что земли под пивзаводом XIX века в Омске возвращены в государственную собственность.