ЕС хочет выплатить Украине первую часть кредита на 90 млрд евро в апреле

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди стран ЕС идут споры об условиях контрактов для Украины. Некоторые государства-члены настаивают на обязательном авансовом платеже от стран, не входящих в блок, если их контракты с Киевом будут финансироваться из этих кредитных средств.