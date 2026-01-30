ЕС хочет выплатить Украине первую часть кредита на 90 млрд евро в апреле

Европейский Союз планирует выплатить Украине первую часть масштабного кредита в размере 90 миллиардов евро уже в апреле. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, слова которого приводит РБК-Украина.
«Мы работаем над утверждением пакета на сумму 90 млрд евро на 2026−2027 годы, стремясь осуществить первую выплату в начале апреля», — уточнил чиновник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди стран ЕС идут споры об условиях контрактов для Украины. Некоторые государства-члены настаивают на обязательном авансовом платеже от стран, не входящих в блок, если их контракты с Киевом будут финансироваться из этих кредитных средств.
Кроме того, возникли разногласия по вопросу закупок вооружения. Германия и Нидерланды придерживаются иной позиции, чем Франция, относительно возможности Киева покупать американское оружие за европейские кредитные деньги.