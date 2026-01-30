Юлия Высоцкая показала видео из дома, в котором живет с мужем и приемной дочкой

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсети видео из своего подмосковного дома на Николиной Горе, где она вместе с мужем режиссером Андреем Кончаловским воспитывает приемную дочь Соню.
Юлия Высоцкая продемонстрировала оформленный в древнерусском стиле особняк, являющийся родовым имением ее супруга.
На видео телеведущая спускается по деревянной лестнице. В интерьере дома преобладает дерево, мебель также выдержана в дворянском стиле. На стенах висят картины и фотографии. Выполненная под старину большая люстра поддерживает атмосферу.
Подписчики Юлии Высоцкой выразили восторг, отметив качество мебели из массива и утонченность дизайна.
Ранее Юлия Высоцкая рассказала, как вместе с мужем удочерили новорожденную девочку. Кроме того, она поделилась историями о 26-летней дочери Маше, которая с 2013 года находится в коме, а также о 22-летнем сыне Петре.