Юлия Высоцкая показала видео из дома, в котором живет с мужем и приемной дочкой

Юлия Высоцкая показала особняк, являющийся родовым имением ее супруга.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсети видео из своего подмосковного дома на Николиной Горе, где она вместе с мужем режиссером Андреем Кончаловским воспитывает приемную дочь Соню.

Юлия Высоцкая продемонстрировала оформленный в древнерусском стиле особняк, являющийся родовым имением ее супруга.

На видео телеведущая спускается по деревянной лестнице. В интерьере дома преобладает дерево, мебель также выдержана в дворянском стиле. На стенах висят картины и фотографии. Выполненная под старину большая люстра поддерживает атмосферу.

Подписчики Юлии Высоцкой выразили восторг, отметив качество мебели из массива и утонченность дизайна.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала, как вместе с мужем удочерили новорожденную девочку. Кроме того, она поделилась историями о 26-летней дочери Маше, которая с 2013 года находится в коме, а также о 22-летнем сыне Петре.