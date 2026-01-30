Ричмонд
Илон Маск задумал объединить две известные компании

Bloomberg: SpaceX может объединиться с Tesla или xAI.

Источник: Комсомольская правда

SpaceX, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, рассматривает слияние с Tesla и xAI. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Варианты рассматриваются, но решение не принято.

Маск только планирует объединить SpaceX с Tesla, что создаст технологический конгломерат. Некоторые инвесторы поддерживают эту идею.

Сделка Маска привлечет интерес инфраструктурных фондов и инвесторов с Ближнего Востока, что может финансировать амбициозные проекты, включая колонизацию Марса. Окончательный выбор между направлениями или отказ от сделки остаются открытыми.

Ранее KP.RU сообщил, что у Илона Маска с каждым годом все более амбициозные цели. Недавно стало известно, что бизнесмен снова хочет вернуться в политику. Отмечается, что вице-президент США Джей ди Вэнс сам обратился к Маску за поддержкой перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.

