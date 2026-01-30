Илон Маск задумал объединить две известные компании

Ранее KP.RU сообщил, что у Илона Маска с каждым годом все более амбициозные цели. Недавно стало известно, что бизнесмен снова хочет вернуться в политику. Отмечается, что вице-президент США Джей ди Вэнс сам обратился к Маску за поддержкой перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.