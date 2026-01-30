Разработан метод быстрого анализа препарата для лечения рака

САРАТОВ, 30 января. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) создали методику для быстрого определения концентрации противоопухолевого препарата митоксантрона в плазме крови с использованием квантовых точек. Она продемонстрировала высокую точность и воспроизводимость, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и ведется в рамках программы «Приоритет-2030».
«В ходе этой работы были установлены оптимальные параметры анализа именно для плазмы крови. Метод продемонстрировал отличную точность и воспроизводимость в такой сложной матрице, где присутствует множество посторонних белков и других веществ, способных мешать анализу», — цитируется заместитель руководителя по организационной работе Научно-исследовательского химического центра СГУ Дарья Цюпка.
Как пояснили в министерстве, митоксантрон используется при лечении ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний. Недостаточная концентрация препарата снижает эффективность терапии, а ее превышение может привести к тяжелым токсическим осложнениям, включая поражение сердечной мышцы, костного мозга и иммунной системы. Для точного определения сейчас используется высокоэффективная жидкостная хроматография с различными типами детекторов. Несмотря на высокую точность, такой метод требует дорогостоящего оборудования, сложной пробоподготовки и участия высококвалифицированного персонала, что ограничивает его применение для оперативного клинического мониторинга.
Особенности методики.
Методика, предложенная саратовскими учеными, может быть реализована с использованием стандартного оборудования клинико-диагностических лабораторий, подчеркнули в министерстве. Она основана на применении сплавных полупроводниковых квантовых точек — люминесцентных наночастиц, интенсивность свечения которых изменяется при взаимодействии с молекулами анализируемого вещества. По информации пресс-службы, при добавлении митоксантрона к раствору квантовых точек наблюдается эффект тушения люминесценции, величина которого прямо зависит от концентрации препарата.
Как отметили в министерстве, одно из ключевых преимуществ исследования заключается в целенаправленном сравнении процесса тушения люминесценции квантовых точек в присутствии митоксантрона не только в воде, но и в плазме крови человека, разведенной в 50 раз.
«Процедура анализа включает смешивание образца плазмы с раствором квантовых точек, инкубацию и регистрацию интенсивности люминесценции на стандартном флуориметре. Вся процедура занимает около 30 минут и не требует сложной пробоподготовки или специализированного аналитического оборудования», — добавили в Минобрнауки.