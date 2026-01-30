Разработан метод быстрого анализа препарата для лечения рака

Как пояснили в министерстве, митоксантрон используется при лечении ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний. Недостаточная концентрация препарата снижает эффективность терапии, а ее превышение может привести к тяжелым токсическим осложнениям, включая поражение сердечной мышцы, костного мозга и иммунной системы. Для точного определения сейчас используется высокоэффективная жидкостная хроматография с различными типами детекторов. Несмотря на высокую точность, такой метод требует дорогостоящего оборудования, сложной пробоподготовки и участия высококвалифицированного персонала, что ограничивает его применение для оперативного клинического мониторинга.