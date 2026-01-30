Омск столкнулся с кадровым дефицитом по 14 ключевым специальностям

Наиболее острый дефицит наблюдается среди медицинских работников: на вакансию врача претендует в среднем лишь один соискатель, главных врачей — 2,6. Среди рабочих профессий критическая нехватка кадров отмечена у дворников (1,4 резюме на вакансию), электромонтажников и поваров (по 2,2), слесарей (3), токарей и фармацевтов-провизоров (по 3,1), маляров и зоотехников (по 3,3), курьеров (3,4), автослесарей (3,7) и сварщиков (3,9). При этом половина этих специальностей одновременно входит в число самых востребованных на рынке труда региона.