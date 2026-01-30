Ричмонд
Омск столкнулся с кадровым дефицитом по 14 ключевым специальностям

Среднее соотношение резюме к вакансиям в регионе составляет 5,9.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты сервиса по поиску работы проанализировали рынок труда Омской области в начале 2026 года и выявили дефицит кадров по 14 профессиям. При этом общий баланс рынка остаётся стабильным: на одну вакансию в среднем приходится 5,9 резюме, что соответствует нормативному диапазону от четырех до 7,9 соискателя на вакансию.

Наиболее острый дефицит наблюдается среди медицинских работников: на вакансию врача претендует в среднем лишь один соискатель, главных врачей — 2,6. Среди рабочих профессий критическая нехватка кадров отмечена у дворников (1,4 резюме на вакансию), электромонтажников и поваров (по 2,2), слесарей (3), токарей и фармацевтов-провизоров (по 3,1), маляров и зоотехников (по 3,3), курьеров (3,4), автослесарей (3,7) и сварщиков (3,9). При этом половина этих специальностей одновременно входит в число самых востребованных на рынке труда региона.

Среди наиболее востребованных профессий в Омске аналитики отмечают продавцов-консультантов и кассиров, водителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, разнорабочих, машинистов, монтажников, уборщиков, бухгалтеров, инженеров производственно-технического отдела и конструкторов, медицинских сестер, упаковщиков и грузчиков.

Ранее мы писали, что омские чипсы протестировали в прямом эфире для китайского рынка.