Загранпаспорта россиян изменятся

В заграничных паспортах могут отменить запись о детях, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Кабмин внес на рассмотрение депутатов Госдумы инициативу об отмене записи в загранпаспортах о детях до 14 лет и госпошлины за внесение таких изменений.

Всего же информацию о наличии детей до 14 лет в свои документы внесли 2500 человек — это мизерный процент от всех владельцев документов. Услугу считают потерявшей актуальность.

Также внесение ребенка в загранпаспорт хотя бы одного из родителей не дает права несовершеннолетнему на выезд за границу, поскольку у него должен быть свой загранпаспорт.

Кроме того, некоторые страны не признают отметки в загранпаспорте родителя и требуют наличие загранпаспорта у ребенка. Как уточняет «Парламентская газета», законопроект разделен на две части.

Первым законопроектом предлагается отменить записи в загранпаспортах родителей о детях до 14 лет. Второй законопроект исключает из Налогового кодекса пункт об оплате госпошлины за эту услугу.