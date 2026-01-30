Загранпаспорта россиян изменятся

Кабмин внес на рассмотрение депутатов Госдумы инициативу об отмене записи в загранпаспортах о детях до 14 лет и госпошлины за внесение таких изменений.
Всего же информацию о наличии детей до 14 лет в свои документы внесли 2500 человек — это мизерный процент от всех владельцев документов. Услугу считают потерявшей актуальность.
Также внесение ребенка в загранпаспорт хотя бы одного из родителей не дает права несовершеннолетнему на выезд за границу, поскольку у него должен быть свой загранпаспорт.
Кроме того, некоторые страны не признают отметки в загранпаспорте родителя и требуют наличие загранпаспорта у ребенка. Как уточняет «Парламентская газета», законопроект разделен на две части.
Первым законопроектом предлагается отменить записи в загранпаспортах родителей о детях до 14 лет. Второй законопроект исключает из Налогового кодекса пункт об оплате госпошлины за эту услугу.