До старта зимней Олимпиады в Италии остается ровно неделя. 6 февраля 2026 года в Милане зажжется олимпийский Огонь. Российские спортсмены, выступающие на этих играх в нейтральном статусе и крайне ограниченном количестве, из-за русофобской политики МОК и некоторых международных спортивных организаций, участия в церемонии открытия принимать не будут. Более того, многие российские олимпийские чемпионы прошлых лет последнее время открыто выступали против показа этой итальянской олимпиады, ставшей ареной политических и гендерных игрищ Запада, по российскому телевидению. В итоге игры будут транслироваться на одной из стриминговых платформ, где их смогут увидеть некоторые желающие.