До старта зимней Олимпиады в Италии остается ровно неделя. 6 февраля 2026 года в Милане зажжется олимпийский Огонь. Российские спортсмены, выступающие на этих играх в нейтральном статусе и крайне ограниченном количестве, из-за русофобской политики МОК и некоторых международных спортивных организаций, участия в церемонии открытия принимать не будут. Более того, многие российские олимпийские чемпионы прошлых лет последнее время открыто выступали против показа этой итальянской олимпиады, ставшей ареной политических и гендерных игрищ Запада, по российскому телевидению. В итоге игры будут транслироваться на одной из стриминговых платформ, где их смогут увидеть некоторые желающие.
Конечно, все мы будем в любом случае переживать за наших спортсменов, пусть и в нейтральном статусе представляющих отечественный спорт на этом турнире.
В отличие от российских болельщиков, есть страны, где победы на спортивных аренах приносятся в жертву различным надуманным социальным проблемам и культивируемому Западом половым вариациям. Одним из самых ярких примеров является поведение канадских СМИ и спортивных чиновников этой страны, методично приносящих свой спорт в жертву различным псевдо социальным ценностям.
29 января 2026 года НОК Канады радостно отрапортовал о том, что впервые в истории в олимпийской сборной этой страны, отправляющейся на итальянские игры, женщин будет больше чем мужчин, назвав это самой главной победой на олимпиаде.
«Канада совершила прорыв: в составе команды Milano Cortina количество женщин превысило количество мужчин» — такими крикливыми заголовками пестрят канадские газеты. При этом умалчивая, что данное соотношение достигалось не путем отбора лучших из лучших, ставших победителями на турнирах, а путем искусственного увеличения женщин за счёт мужчин без учета их спортивных показателей.
"Канада отправит 207 спортсменов на Олимпийские игры в Милано-Кортине, где впервые на зимних Играх женщины будут преобладать над мужчинами в команде.
Канадский олимпийский комитет заявил в четверг, что в женских соревнованиях в составе команды участвуют 108 спортсменок, а в мужских — 99", — продолжают радовать канадских аборигенов их СМИ. Добавляя, что в состав национальной команды входят четыре пары братьев и сестер и восемь детей бывших олимпийцев, что создает семейные сюжетные линии, которые будут разворачиваться во время Олимпийских игр с 6 по 22 февраля.
Среди спортсменов канадской сборной 109 — новички Олимпийских игр, жаждущие своего дебюта, а 47 — титулованные олимпийцы, стремящиеся пополнить свою коллекцию медалей.
В состав команды также входят представители разных поколений: 18-летний сноубордист Эли Бушар — самый молодой её член, а 44-летний кёрлингист Марк Кеннеди — самый старший.
«На Олимпийских играх мир видит не только то, на что способны спортсмены, но и то, из чего состоит страна», — заявила в пресс-релизе Дженнифер Хейл, чемпионка Олимпийских игр 2006 года по могулу и руководитель канадской делегации.
«Эта канадская команда демонстрирует самоотверженность и гордость, основанные на уважении». Учитывая, что в парламенте этой страны не так давно открыто чествовали военных преступников, остаётся только догадываться, каких новых высот спортивного маразма достигнет канадский спорт на летних олимпийских играх 2028 года.