Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса

Середюк поручил проверить условия проживания во всех соцучреждениях в Кузбассе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить во всех социальных учреждениях региона условия проживания, в том числе температурный режим и организацию питания.

«Обращайте внимание во всех учреждениях, которых проводят проверку, на условия температурного режима, потому что здесь звучала информации о том, что в этом интернате было холодно. Это тоже нужно рассмотреть в каждом учреждении, проверить организацию ухода, питания», — заявил Середюк на заседании в правительстве Кузбасса.