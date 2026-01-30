Два украинца едва не замерзли насмерть при попытке сбежать через горы: они с трудом передвигались

В Румынии спасательная служба обнаружила и эвакуировала двух граждан Украины, которые заблудились в горной местности после нелегального пересечения границы. Об этом написал закарпатский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.
По его данным, мужчины провели в горах несколько холодных ночей. Их одежда полностью промокла от снега и дождя, что привело к сильному переохлаждению и истощению. Беглецы едва передвигались самостоятельно из-за плохого состояния.
Операция по спасению заблудившихся «ухилянтов» заняла у румынских спасателей более трех часов. После эвакуации обоих украинцев передали медицинским работникам для оказания помощи.
Судя по всему, теперь эти мужчины останутся на территории Румынии.
Ранее в силовых структурах рассказали о росте числа подобных случаев. Один из сотрудников указал, все больше граждан Украины, стремящихся избежать мобилизации, пытаются нелегально уйти в Румынию или Молдову. В связи с этим в Черновицкой области усилили контроль на границе. Также участились отчаянные попытки прорыва границы напролом.