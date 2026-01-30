Два украинца едва не замерзли насмерть при попытке сбежать через горы: они с трудом передвигались

Ранее в силовых структурах рассказали о росте числа подобных случаев. Один из сотрудников указал, все больше граждан Украины, стремящихся избежать мобилизации, пытаются нелегально уйти в Румынию или Молдову. В связи с этим в Черновицкой области усилили контроль на границе. Также участились отчаянные попытки прорыва границы напролом.