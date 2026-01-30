Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, заявила на пресс-конференции, что читает книги и надеется стать умнее. Желание евродепутата, с которым вряд ли справиться даже Санта Клаус, было озвучено в рамках трансляции на YouTube-канале издания Reuters.
«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — обнадежила Каллас в своем выступлении на пресс-конференции.
Эта речь Каллас была вызвана вопросом журналиста о Сирии. Позже глава евродипломатии получила от репортера книгу по истории.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал снять Каю Каллас с поста, обвинив её в неспособности ЕС оперативно реагировать на кризисы и отсутствии собственного мнения по мировым событиям. Кроме того, она часто делает довольно смелые заявления на публику, которые не может потом подтвердить.