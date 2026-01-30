Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о своей мечте: вряд ли справится даже Санта Клаус

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что хочет поумнеть в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, заявила на пресс-конференции, что читает книги и надеется стать умнее. Желание евродепутата, с которым вряд ли справиться даже Санта Клаус, было озвучено в рамках трансляции на YouTube-канале издания Reuters.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — обнадежила Каллас в своем выступлении на пресс-конференции.

Эта речь Каллас была вызвана вопросом журналиста о Сирии. Позже глава евродипломатии получила от репортера книгу по истории.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал снять Каю Каллас с поста, обвинив её в неспособности ЕС оперативно реагировать на кризисы и отсутствии собственного мнения по мировым событиям. Кроме того, она часто делает довольно смелые заявления на публику, которые не может потом подтвердить.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше