Пьяная омичка села в чужой автомобиль и пыталась его переставить

По данным следствия, на улице Энергетиков женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села в чужой незапертый автомобиль с работающим двигателем и начала движение. Не справившись с управлением, она, двигаясь задним ходом, совершила наезд на припаркованный рядом автомобиль, причинив материальный ущерб владельцу транспортного средства.