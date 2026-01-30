Пьяная омичка села в чужой автомобиль и пыталась его переставить

В отделе полиции № 8 Управления внутренних дел России по городу Омску дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). В совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Омска.
По данным следствия, на улице Энергетиков женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села в чужой незапертый автомобиль с работающим двигателем и начала движение. Не справившись с управлением, она, двигаясь задним ходом, совершила наезд на припаркованный рядом автомобиль, причинив материальный ущерб владельцу транспортного средства.
В отношении подозреваемой также составлен административный протокол по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судом наложен административный штраф в размере 45 тысяч рублей.
Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемой предстоит решить вопрос о возмещении материального ущерба пострадавшему автовладельцу в досудебном или судебном порядке.
Прокуратура Омской области осуществляет надзор за ходом расследования и соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.
