ФСБ сорвала покушение на военного в Петербурге по заказу Киева

Ранее сообщалось, что россиянина, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинской разведки, задержали в Кемеровской области. Злоумышленника, проживавшего в Польше с 2022 года, завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию он отправился в Кузбасс. Там он провёл разведку и попытался подорвать железную дорогу.