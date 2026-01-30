Злоумышленник, действующий по заданию украинских спецслужб, был своевременно выявлен и арестован сотрудниками ФСБ. Во время обыска у него обнаружили заряженный пистолет Макарова вместе с глушителем. Таким образом, благодаря оперативной работе служб удалось предотвратить трагедию и защитить безопасность гражданина нашей страны.
Ранее сообщалось, что россиянина, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинской разведки, задержали в Кемеровской области. Злоумышленника, проживавшего в Польше с 2022 года, завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию он отправился в Кузбасс. Там он провёл разведку и попытался подорвать железную дорогу.
