ФСБ сорвала покушение на военного в Петербурге по заказу Киева

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России объявил, что вечером 30 января текущего года успешно предотвращено покушение на жизнь российского военнослужащего в городе Санкт-Петербург. Организаторы преступления были связаны с запрещённой в России украинской террористической организацией.

Источник: Life.ru

Злоумышленник, действующий по заданию украинских спецслужб, был своевременно выявлен и арестован сотрудниками ФСБ. Во время обыска у него обнаружили заряженный пистолет Макарова вместе с глушителем. Таким образом, благодаря оперативной работе служб удалось предотвратить трагедию и защитить безопасность гражданина нашей страны.

Ранее сообщалось, что россиянина, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинской разведки, задержали в Кемеровской области. Злоумышленника, проживавшего в Польше с 2022 года, завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию он отправился в Кузбасс. Там он провёл разведку и попытался подорвать железную дорогу.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.