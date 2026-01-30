Трамп хочет взыскать с Минфина и налоговой службы США 10 миллиардов долларов

Американский лидер Дональд Трамп подал иск к Министерству финансов США и Службе внутренних доходов — он требует 10 миллиардов долларов компенсации за утечку его налоговых деклараций в СМИ.
Иск опубликован в электронной базе суда Южного округа Флориды. Истцами выступают президент США, его сыновья Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization.
Они просят инстанцию признать, что «обвиняемые сознательно, умышленно или по грубой неосторожности незаконно раскрыли конфиденциальную информацию о налоговых декларациях истцов».
17 октября лидер США также подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на 15 миллиардов долларов спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск.
Позже Трамп заявил, что издание представляет серьезную угрозу национальной безопасности США. Оно на регулярной основе распространяет лживую информацию, что должно быть пресечено.
Американский политик Трамп объяснил, что считает действия газеты дерзкими и планирует отстаивать свое имя в суде.