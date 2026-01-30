В Москве и Подмосковье ударили Афанасьевские морозы

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что сильные морозы представляют опасность для собак, особенно для мелких и короткошерстных пород. Для них уже при −15°C прогулки могут быть рискованными, для крупных и хорошо утеплённых пород — ниже −25°C. Особую заботу следует проявлять о лапах, ушах и хвосте, которые наиболее уязвимы к обморожению. Рекомендуется использовать защитные средства, чтобы минимизировать негативное воздействие холода и реагентов, особенно для малоподвижных или не привыкших к морозу животных.