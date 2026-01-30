Ричмонд
В Москве и Подмосковье ударили Афанасьевские морозы

На столичный регион обрушились первые в этом сезоне Афанасьевские морозы. В ночь на пятницу температура в Москве упала до −16,1°C, а в Подмосковье, по данным синоптика Евгения Тишковца, столбики термометров опустились до −19,8°C. Об этом сообщают РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Холоднее всего было на севере Московской области — в Клину, Дмитрове и Солнечногорске. Метеоролог объяснил, что такое резкое похолодание вызвано адвекцией холода и радиационным выхолаживанием при прояснениях.

По прогнозу, в предстоящие выходные морозы усилятся. Ночные температуры в столичном регионе могут достичь рекордных для этого периода −19…-24 градусов.

Афанасьевские морозы — народное название периода похолодания, традиционно приходящегося на 31 января (день памяти святого Афанасия Великого).

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что сильные морозы представляют опасность для собак, особенно для мелких и короткошерстных пород. Для них уже при −15°C прогулки могут быть рискованными, для крупных и хорошо утеплённых пород — ниже −25°C. Особую заботу следует проявлять о лапах, ушах и хвосте, которые наиболее уязвимы к обморожению. Рекомендуется использовать защитные средства, чтобы минимизировать негативное воздействие холода и реагентов, особенно для малоподвижных или не привыкших к морозу животных.

