В Москве и Подмосковье ударили Афанасьевские морозы

Холоднее всего было на севере Московской области — в Клину, Дмитрове и Солнечногорске. Метеоролог объяснил, что такое резкое похолодание вызвано адвекцией холода и радиационным выхолаживанием при прояснениях.
По прогнозу, в предстоящие выходные морозы усилятся. Ночные температуры в столичном регионе могут достичь рекордных для этого периода −19…-24 градусов.
Афанасьевские морозы — народное название периода похолодания, традиционно приходящегося на 31 января (день памяти святого Афанасия Великого).
Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что сильные морозы представляют опасность для собак, особенно для мелких и короткошерстных пород. Для них уже при −15°C прогулки могут быть рискованными, для крупных и хорошо утеплённых пород — ниже −25°C. Особую заботу следует проявлять о лапах, ушах и хвосте, которые наиболее уязвимы к обморожению. Рекомендуется использовать защитные средства, чтобы минимизировать негативное воздействие холода и реагентов, особенно для малоподвижных или не привыкших к морозу животных.
