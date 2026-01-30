Водителю «буханки», опрокинувшейся на Байкале, избрали меру пресечения

В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, было установлено, что мужчина никогда не имел водительских прав. В прокуратуре также сообщили, что он проигнорировал запрещающие знаки о выезде на лед и не обеспечил использование ремней безопасности во время движения.