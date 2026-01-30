Ричмонд
Водителю «буханки», опрокинувшейся на Байкале, избрали меру пресечения

Источник: pexels.com

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя автомобиля УАЗ, перевозившего китайских туристов по льду Байкала и попавшего в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла пассажирка. Об этом сообщили в Иркутской областной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, было установлено, что мужчина никогда не имел водительских прав. В прокуратуре также сообщили, что он проигнорировал запрещающие знаки о выезде на лед и не обеспечил использование ремней безопасности во время движения.

Следственный комитет ходатайствовал перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд принял решение о применении запрета определенных действий сроком на два месяца.

В соответствии с судебным решением, как уточнили в прокуратуре, обвиняемому запрещено общаться с участниками уголовного дела, использовать любые средства связи и интернет, а также управлять транспортными средствами.

Напомним, что происшествие случилось сегодня в местности Маломорец рядом с островом Ольхон.