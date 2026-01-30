В Южной Корее ревнивая жена отрезала мужу половой орган и смыла в унитаз

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы 58-летнюю жительницу острова Канхва, Южная Корея, за жестокое нападение на 50-летнего супруга — женщина заподозрила его в измене, после чего отрезала ему половой орган, который смыла в унитаз, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным следствия, женщина (в материале ее называют А) вступила в сговор со своим зятем, чтобы напасть на супруга. Они нашли его в кафе, дождались, когда мужчина расслабится (он уснул), связали и увезли. Затем А избила мужа и отрезала гениталии, после чего смыла их в унитаз.
Пострадавшего обнаружили очевидцы, они вызвали экстренные службы. Мужчину спасли, он перенес несколько операций.
«Потерпевший договорился с женой и официально попросил суд о снисхождении. Его просьба была учтена при вынесении приговора», — говорится в материале.
Уточняется, что суд пошел навстречу мужчине, поэтому назначил его жене только 7 лет заключения. Ее зятя приговорили к 4 годам тюрьмы за соучастие в жестоком нападении.
По данным издания, доказательств измены не было, мужчина отдыхал в кафе один.