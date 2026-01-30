В Южной Корее ревнивая жена отрезала мужу половой орган и смыла в унитаз

По данным следствия, женщина (в материале ее называют А) вступила в сговор со своим зятем, чтобы напасть на супруга. Они нашли его в кафе, дождались, когда мужчина расслабится (он уснул), связали и увезли. Затем А избила мужа и отрезала гениталии, после чего смыла их в унитаз.