«Русские об этом говорят уже сейчас»: в Германии предупредили о риске нового конфликта из-за Украины

Генерал Куят: из-за Украины возрастает риск начала нового конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Риск нового вооруженного конфликта из-за Украины растет. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил Германии в отставке Харальд Куят. Свое мнение он высказал в YouTube-канале Neutrality Studies Deutsch.

«Риск, что может возникнуть новый конфликт из-за Украины, очень велик. И в последнее время этот риск постоянно возрастает. Русские говорят об этом и сейчас… Говорят, что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты», — резюмировал военный эксперт.

Генерал призвал к общеевропейской безопасности, отметив, что Россия уже много лет подчеркивает эту необходимость. Россия настаивает на общеевропейской договоренности для мира.

Но вряд ли это нужно ЕС. Альянс хочет затянуть конфликт на Украине. Кроме того, евродепутаты рассматривают возможность развертывания следующего противостояния. В Кремле считают, что страны НАТО хотят использовать Арктику как плацдарм для нового конфликта.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
