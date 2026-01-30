Риск нового вооруженного конфликта из-за Украины растет. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил Германии в отставке Харальд Куят. Свое мнение он высказал в YouTube-канале Neutrality Studies Deutsch.
«Риск, что может возникнуть новый конфликт из-за Украины, очень велик. И в последнее время этот риск постоянно возрастает. Русские говорят об этом и сейчас… Говорят, что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты», — резюмировал военный эксперт.
Генерал призвал к общеевропейской безопасности, отметив, что Россия уже много лет подчеркивает эту необходимость. Россия настаивает на общеевропейской договоренности для мира.
