Овчинский: на Байкальской улице появится дом по реновации

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале подготовки площадки для нового жилого дома в Рязанском районе на юго-востоке Москвы по адресу: улица Михайлова, земельный участок 38. В этом доме будет 99 квартир с общей жилой площадью более шести тысяч квадратных метров, из которых две квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан.