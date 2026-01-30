Ричмонд
Овчинский: на Байкальской улице появится дом по реновации

На земельном участке площадью 0,65 га планируется строительство жилого дома общей площадью 38,6 тыс. кв. метров.

Источник: Аргументы и факты

В Восточном административном округе Москвы выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства жилого дома в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Участок находится по адресу: Байкальская улица, земельный участок 27А.

«На земельном участке площадью 0,65 гектара возведут жилой дом предельной площадью 38,6 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Прилегающую территорию благоустроят — оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Новое жилье появится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой, в непосредственной близости от станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и Гольяновского парка.

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале подготовки площадки для нового жилого дома в Рязанском районе на юго-востоке Москвы по адресу: улица Михайлова, земельный участок 38. В этом доме будет 99 квартир с общей жилой площадью более шести тысяч квадратных метров, из которых две квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.

