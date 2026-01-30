Ричмонд
В Петербурге объяснили проверку телефонов в метро мерами безопасности

Сотрудники метро Санкт-Петербурга просят пассажиров показать включенные смартфоны. Власти объяснили, зачем это нужно.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге стали требовать от пассажиров при входе предъявлять смартфоны со включенным экраном. Вице-губернатор города Кирилл Поляков пояснил, что эта мера обусловлена повышенными мерами безопасности.

Во время прямой линии житель Санкт-Петербурга поинтересовался, для чего пассажиров просят показать при входе в метро включенные смартфоны, даже если оплата проезда проходит по карте.

Поляков напомнил, что метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, где на сегодняшний день применяются повышенные меры безопасности. Он призвал жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием и подчеркнул, что при проверке снятие блокировки не требуется.

Ранее юрист Ирина Лукьянова рассказала, имеют ли право в школе проверять содержимое телефона.