Тирасполь призывает Кишинев к сотрудничеству в области экологии Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — Sputnik. Совместное решение экологических проблем, в частности, очистки Днестра — это еще один пример сотрудничества, которое пошло бы на пользу и Кишиневу, и Тирасполю. Об этом говорится в послании органам власти лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Источник: Sputnik.md

По его словам, очистные сооружения на обоих берегах Днестра сильно изношены, что приводит к загрязнению реки сточными водами.

«На протяжении трех лет наши санитарные врачи берут пробы в Днестре в местах впадения малых рек со стороны Молдовы — у Бычка и так далее. Наши лаборатории показывают превышение загрязнения Днестра разными химикатами, сбросами — вдумайтесь, в 240 раз! Это результат ненадлежащей работы очистных сооружений именно в Молдове, это общая проблема, ведь Днестр-то общий», — привел пример Красносельский.

Он добавил, что речь здесь идет в том числе о содержании тяжелых металлов в воде, ведь ряд городов (Кишинев, Тирасполь, частично Одесса) берут питьевую воду как раз из Днестра, а загрязненная вода становится одним из факторов, вызывающих тяжелые заболевания.

Решать проблему очистки реки должны в том числе рабочие группы при формате «5+2», напомнил лидер Приднестровья. Заморозка формата негативно сказывается на совместной работе экологов.

«Формат “5 + 2” — это не только политическая площадка насчет интеграции, реинтеграции и так далее. Нет. Он призван решать проблемы людей, проживающих на левом, на правом берегу… конкретные проблемы, которые я обозначил. Это только самые яркие, а их еще больше, на самом деле», — подчеркнул Красносельский.

