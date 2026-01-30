Озвучено, что построят на месте легендарного авторынка «Зеленый угол»

«Мы не хотим, чтобы музей обвиняли в том, что он кого-то выгоняет и просто забирает себе землю. Посоветовавшись со всеми, мы решили, что часть выделяемых нам средств направим на благоустройство этой территории. Уже есть проектная документация, и я думаю, что в этом году приступим к реконструкции», — сказал директор музея Арсеньева.