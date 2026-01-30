Озвучено, что построят на месте легендарного авторынка «Зеленый угол»

По его словам, музей, сам того не планируя, оказался в центре событий, напрямую связанных с авторынком «Зеленый угол». Тем прославленным местом, которое последние десятилетия было неотъемлемой частью жизни одного из самых автомобилизированных городов страны.
«Около 30 лет назад рынок фактически “захватил” территорию Саперного редута, в тот момент никому не нужного и не охраняемого. Но теперь мы балансодержатели и в рамках своих процессов по защите памятников были обязаны поднять вопрос о том, чтобы освободить территорию. В итоге существенная часть авторынка “Зеленый угол” просто схлопнулась», — рассказал Виктор Шалай.
Однако дальше у работников музея, жителей города, предпринимателей и властей возник логичный вопрос: «Что будет дальше? Пустырь?». Правда, такого исхода никто не желает.
«Мы не хотим, чтобы музей обвиняли в том, что он кого-то выгоняет и просто забирает себе землю. Посоветовавшись со всеми, мы решили, что часть выделяемых нам средств направим на благоустройство этой территории. Уже есть проектная документация, и я думаю, что в этом году приступим к реконструкции», — сказал директор музея Арсеньева.
На месте бывшего авторынка планируют обустроить территорию с пешеходными тропинками и видовыми. Шалай подчеркнул, что такой шаг важен для всего этого района, который сегодня разделен на несколько этим пустырем. Для себя музейщики ставят задачу — связать район Баляева и новые жилые комплексы.
При этом директор музея честно признает, что с точки зрения туризма Саперный редут — не приоритетный объект.
«Гораздо легче было бы эти деньги отдать на форт 7 или форт 12 на Русском острове. Это более представительски и даже эмблематично, перспективнее с точки зрения въездного туризма. Потому что по своей архитектуре, инженерии Саперный редут проигрывает фортам. Однако с точки зрения качества жизни горожан — это будет иметь больший и долгоиграющий эффект. Поэтому здесь мы выбираем интересы горожан», — добавил Шалай.
Известно, что уже через эту территорию сегодня проходят сложившиеся маршруты от Баляева в сторону старых теплиц и «Зеленого квартала». Там люди ходят, ездят и перемещаются между районами, но пока этот участок выглядит как «ничейная» земля.
Напомним, что в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе Владивостокской крепости одноименный музей-заповедник. С этого момента началась передача всего имущества крепости (форты, пороховые погреба, редуты