Разработан новый композитный материал для хранения и перевозки водорода

По словам ученых, молекула водорода очень маленькая, под высоким давлением она проникает в структуру металла, что приводит к его «водородному охрупчиванию». Поэтому традиционные стальные емкости и трубопроводы не надежны и опасны. Хотя сам по себе этот газ не является парниковым, его выброс в атмосферу косвенно усиливает изменение климата. При его сгорании образуется только вода без вредных выбросов. Поэтому водород считается топливом будущего. Однако пока он значительно дороже традиционных видов топлива, таких как бензин или природный газ. Это связано в первую очередь с высокой стоимостью его хранения и транспортировки — сейчас нет технологичных, безопасных и дешевых накопителей, способных эффективно хранить водород, не давая ему утекать или разрушать материал.