Женщину через суд заставили 15 дней извиняться за разоблачение измены в соцсетях

Муж обратился в суд с иском о защите репутации. Судебные органы признали, что действия женщины нанесли вред не только ему, но и третьему лицу. В результате суд обязал Ню На в течение 15 дней публиковать в сети извинения. Тексты должны предварительно проходить проверку, а публичное покаяние адресовано как супругу, так и женщине, с которой его связывали обвинения.