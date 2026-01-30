Женщину через суд заставили 15 дней извиняться за разоблачение измены в соцсетях

Жительницу Китая обязали публично принести извинения за публикации в социальных сетях, в которых она обвиняла мужа в неверности и раскрывала детали его личной жизни. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в провинции Хэнань. Женщина по имени Ню На, заподозрив супруга в измене, решила предать ситуацию огласке. В социальных сетях она размещала посты с резкими и саркастичными комментариями в адрес мужа и его предполагаемой любовницы. В публикациях указывались место работы мужчины и другие сведения, относящиеся к его частной жизни.
Муж обратился в суд с иском о защите репутации. Судебные органы признали, что действия женщины нанесли вред не только ему, но и третьему лицу. В результате суд обязал Ню На в течение 15 дней публиковать в сети извинения. Тексты должны предварительно проходить проверку, а публичное покаяние адресовано как супругу, так и женщине, с которой его связывали обвинения.
История получила широкий резонанс за пределами зала суда. После того как конфликт стал вирусным в интернете, работодатель мужчины временно отстранил его от исполнения служебных обязанностей.
Читайте также: Каллас на пресс-конференции заявила о своей «будущей мудрости».