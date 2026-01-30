Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину через суд заставили 15 дней извиняться за разоблачение измены в соцсетях

Жительницу Китая обязали публично принести извинения за публикации в социальных сетях, в которых она обвиняла мужа в неверности и раскрывала детали его личной жизни.

Жительницу Китая обязали публично принести извинения за публикации в социальных сетях, в которых она обвиняла мужа в неверности и раскрывала детали его личной жизни. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Хэнань. Женщина по имени Ню На, заподозрив супруга в измене, решила предать ситуацию огласке. В социальных сетях она размещала посты с резкими и саркастичными комментариями в адрес мужа и его предполагаемой любовницы. В публикациях указывались место работы мужчины и другие сведения, относящиеся к его частной жизни.

Муж обратился в суд с иском о защите репутации. Судебные органы признали, что действия женщины нанесли вред не только ему, но и третьему лицу. В результате суд обязал Ню На в течение 15 дней публиковать в сети извинения. Тексты должны предварительно проходить проверку, а публичное покаяние адресовано как супругу, так и женщине, с которой его связывали обвинения.

История получила широкий резонанс за пределами зала суда. После того как конфликт стал вирусным в интернете, работодатель мужчины временно отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

Читайте также: Каллас на пресс-конференции заявила о своей «будущей мудрости».