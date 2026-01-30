Ричмонд
Певица МакSим приедет в Иркутск с большим сольным концертом

Выступление артиста модно будет увидеть 27 мая 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске 27 мая 2026 года выступит певица МакSим (0+) — одна из самых узнаваемых артисток российской поп сцены. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Её песни становятся частью личной истории: под «Знаешь ли ты» многие переживали первую любовь, а «Научусь летать» придавала вдохновение. На концерте прозвучат как легендарные хиты, так и новые композиции.

Тем, кто планирует провести вечер в атмосфере ностальгии, стоит поторопиться. Стоимость билетов варьируется от двух до шести тысяч рублей. На танцполе осталось всего 476 мест, а количество билетов в другие категории также ограничено.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в апреле «Руки Вверх!» устроят масштабный концерт в столице Приангарья.