Певица МакSим приедет в Иркутск с большим сольным концертом

В ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске 27 мая 2026 года выступит певица МакSим (0+) — одна из самых узнаваемых артисток российской поп сцены. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Её песни становятся частью личной истории: под «Знаешь ли ты» многие переживали первую любовь, а «Научусь летать» придавала вдохновение. На концерте прозвучат как легендарные хиты, так и новые композиции.
Тем, кто планирует провести вечер в атмосфере ностальгии, стоит поторопиться. Стоимость билетов варьируется от двух до шести тысяч рублей. На танцполе осталось всего 476 мест, а количество билетов в другие категории также ограничено.
