Байден сохранил два особенных подарка со времен президентства

Покидая пост президента США, Джо Байден забрал с собой два особенных для него подарка. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американского Госдепа.
Речь идет о наборе от премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе, в который входил фрагмент самолета A-20 Havoc, и запонках от главы итальянского правительства Джорджии Мелони.
Как уточняется, первый подарок имеет для Байдена и его семьи особое значение, поскольку на самолете такой же модели в 1944 году над Тихим океаном разбился дядя экс-президента Эмброуз Финнеган. Этот предмет сопровождался золотым значком, картиной, рубашкой и кофе.
Издание отмечает, что общая стоимость всех подарков составила 1254 доллара. Законодательство США запрещает чиновникам принимать подарки от иностранных правительств стоимостью более 480 долларов. Однако исключением могут быть подарки, отказ от которых может оскорбить или навредить дипломатическим отношениям.
Ранее выяснилось, что Байден стал президентом США, который ушел в отставку с самой большой пенсией. Как сообщало издание New York Post, он получает 417 тысяч долларов, а это больше его президентской зарплаты.