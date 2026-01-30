Суд ЕС вновь оставил в силе санкции против жены российского миллиардера Мельниченко

Этой зимой Александра Мельниченко пыталась через суд отменить ограничения, утверждая, что не связана с российскими властями и бизнесом, а лишь формально владеет трастом мужа. Она также отметила, что понятие «выгода» слишком широкое и неконкретное. Однако суд принял во внимание, что миллиардер Андрей Мельниченко де-факто управляет активами через супругу и что контроль над компаниями «Еврохим» и СУЭК был передан ей за день до введения санкций.