Суд ЕС вновь оставил в силе санкции против жены российского миллиардера Мельниченко

Жена российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра не смогла через суд оспорить санкции ЕС. Европейские власти считают, что даже потенциальная выгода от активов мужа является основанием для ограничений. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Источник: Life.ru

Этой зимой Александра Мельниченко пыталась через суд отменить ограничения, утверждая, что не связана с российскими властями и бизнесом, а лишь формально владеет трастом мужа. Она также отметила, что понятие «выгода» слишком широкое и неконкретное. Однако суд принял во внимание, что миллиардер Андрей Мельниченко де-факто управляет активами через супругу и что контроль над компаниями «Еврохим» и СУЭК был передан ей за день до введения санкций.

Иск отклонён, а Александру обязали оплатить судебные расходы. В материалах суда указано, что она проживает вместе с мужем на вилле в швейцарском Сент-Морице. Швейцария присоединилась к санкциям против семьи Мельниченко в 2022 году, заморозив их активы и запретив въезд.

Ранее сообщалось, что яхта Motor Yacht A, предположительно принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, была обнаружена на Сейшельских островах в районе Рош-Кайман у острова Маэ. Это место известно стоянками дорогостоящих судов. Длина роскошной яхты составляет 119 метров, а оценочная стоимость достигает 255 миллионов долларов.

