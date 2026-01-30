Ричмонд
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности, якобы исходящей от Кубы. По словам главы Белого дома, политика и действия кубинского правительства напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике США.

Согласно Трампу, на Кубе находится «крупнейший российский зарубежный объект радиолокационной разведки, с помощью которого пытаются похитить конфиденциальную информацию, связанную с национальной безопасностью США». О каком именно объекте идет речь — не уточняется.

Помимо этого, американский лидер также обвиняет Гавану в тесном сотрудничестве с Китаем в сферах разведки и обороны, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также 30 января Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Конкретный размер возможных пошлин в документе пока не определен. В качестве одного из обоснований таких мер в указе упоминается сотрудничество между Кубой и Россией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше