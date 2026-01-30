Институт фундаментальных исследований РФ и КНР провел первую научную конференцию

Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках сентябрьского официального визита Путина в КНР. В его структуру входят пять центров. Каждый из них создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах. Работа института предполагает проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры.