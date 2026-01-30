Институт фундаментальных исследований РФ и КНР провел первую научную конференцию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российско-китайский институт фундаментальных исследований, созданный в сентябре 2025 года МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинским университетом в соответствии с решением лидеров двух государств, проводит 30 января первую научную конференцию. На форуме обсуждается сотрудничество ученых двух стран в этой сфере, сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.
В работе тематических секций конференции принимают участие ученые России и Китая, специализирующиеся на исследованиях в сферах математики, физики, химии, наук о жизни и наук о Земле — основных направлениях работы нового института. На пленарном заседании были представлены доклады о развитии фундаментальной науки в РФ и КНР, отдельное выступление посвящено перспективам совместной работы в рамках созданного исследовательского института.
«30 января в городе Санья (провинция Хайнань) на базе Пекинского университета открылась Российско-китайская конференция по фундаментальным наукам. Она стала первым крупным событием основанного 2 сентября 2025 года по решению президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Российско-китайского института фундаментальных исследований — флагманского двухстороннего междисциплинарного научного центра, формируемого ведущими учеными двух стран в рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в научно-образовательной сфере», — сказали ТАСС в университете.
Исследователей двух стран в видеоформате приветствовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Пекинского госуниверситета Гун Цихуан, представители руководства Министерства образования КНР и правительства провинции Хайнань.
«Российско-китайский институт фундаментальных исследований формирует платформу для новых исследований и инноваций, в основе которых лежат достижения ученых главных университетов России и Китая», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, сопредседатель Академического совета Российско-китайского Института фундаментальных исследований, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках сентябрьского официального визита Путина в КНР. В его структуру входят пять центров. Каждый из них создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах. Работа института предполагает проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры.