РСПП: Каждая четвёртая крупная компания в РФ планирует повысить цены

Исследование, в котором участвовали 130 компаний (80% из них — крупные), показало, что доля предприятий, нацеленных на рост цен продаж, увеличилась с 16,5% в декабре до 25% в январе. Параллельно с этим две трети респондентов отметили увеличение стоимости закупаемых ими сырья и материалов, тогда как месяцем ранее на это жаловалась только половина опрошенных. При этом спрос в их отраслях скорее снижается: его падение заметили 31,3% компаний, а рост — лишь 12,7%.