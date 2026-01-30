НАТО создаст спецбанк для подготовки к военному конфликту с Россией к 2027 году

Члены НАТО будут вносить долю в акционерный капитал банка, которая будет учитываться в целевых показателях оборонных расходов. Предполагается, что кредиты банка не будут увеличивать дефицит национальных бюджетов, что позволит странам выделять больше средств на вооружение, чем это предусмотрено законодательством. Кроме участников НАТО, к финансированию банка планируют привлечь союзников США в других регионах, включая Азию, передают «Известия».