НАТО создаст спецбанк для подготовки к военному конфликту с Россией к 2027 году

К 2027 году страны НАТО планируют создать специальный Банк обороны, безопасности и устойчивости, направленный на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом заявил Генсек альянса Марк Рютте.
По его словам, Россия является главным врагом НАТО, и новый банк позволит участникам достичь целевых пяти процентов ВВП на оборону, несмотря на экономические трудности отдельных стран.
Руководство банка намерено утвердить устав в первом квартале 2026 года, а первый выпуск облигаций на рынках капитала планируется на третий-четвертый квартал этого года. Рассматривается также вопрос о месте расположения штаб-квартиры — Торонто или Оттава. Полноценный запуск учреждения намечен на 2027 год.
Члены НАТО будут вносить долю в акционерный капитал банка, которая будет учитываться в целевых показателях оборонных расходов. Предполагается, что кредиты банка не будут увеличивать дефицит национальных бюджетов, что позволит странам выделять больше средств на вооружение, чем это предусмотрено законодательством. Кроме участников НАТО, к финансированию банка планируют привлечь союзников США в других регионах, включая Азию, передают «Известия».
Британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне палаты общин, официально заявил о намерении Лондона увеличить численность британского контингента.