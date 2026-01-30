Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО создаст спецбанк для подготовки к военному конфликту с Россией к 2027 году

К 2027 году страны НАТО планируют создать специальный Банк обороны, безопасности и устойчивости, направленный на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом заявил Генсек альянса Марк Рютте.

К 2027 году страны НАТО планируют создать специальный Банк обороны, безопасности и устойчивости, направленный на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом заявил Генсек альянса Марк Рютте.

По его словам, Россия является главным врагом НАТО, и новый банк позволит участникам достичь целевых пяти процентов ВВП на оборону, несмотря на экономические трудности отдельных стран.

Руководство банка намерено утвердить устав в первом квартале 2026 года, а первый выпуск облигаций на рынках капитала планируется на третий-четвертый квартал этого года. Рассматривается также вопрос о месте расположения штаб-квартиры — Торонто или Оттава. Полноценный запуск учреждения намечен на 2027 год.

Члены НАТО будут вносить долю в акционерный капитал банка, которая будет учитываться в целевых показателях оборонных расходов. Предполагается, что кредиты банка не будут увеличивать дефицит национальных бюджетов, что позволит странам выделять больше средств на вооружение, чем это предусмотрено законодательством. Кроме участников НАТО, к финансированию банка планируют привлечь союзников США в других регионах, включая Азию, передают «Известия».

Британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне палаты общин, официально заявил о намерении Лондона увеличить численность британского контингента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше