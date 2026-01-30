В Новосибирске за сутки вывезли почти 29 тысяч кубометров снега

На уборку улиц и тротуаров города вышли 676 единиц спецтехники и 317 дорожных рабочих. За сутки подметены и очищены 1 761 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными материалами 609 км, выполнено грейдирование 260 км.
Особое внимание уделялось парковкам, пешеходным переходам и остановкам:
416 парковок, островков безопасности и заездных карманов;
314 пешеходных переходов;
333 остановки общественного транспорта;
136 лестниц и 333 катафота.
Для обработки улично-дорожной сети использовано 805 тонн противогололёдных материалов.
Сегодня утром на дорогах города работают 287 единиц техники. Работы ведутся на улицах Гоголя, Владимировской, Титова, Серафимовича, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Эйхе, Героев Революции, Перова, Заречной, Новоуральской, Объединения, Шекспира, Бориса Богаткова, Кирова, III Интернационала, Полевой, Бердышева, на Красном проспекте, территории многофункциональной ледовой арены и разъезде Иня, а также на других улицах города.