В Новосибирске за сутки вывезли почти 29 тысяч кубометров снега

В Новосибирске за прошедшие сутки дорожные службы вывезли около 29 тысяч кубометров снега — это примерно 1 930 самосвалов, сообщили в мэрии города. С помощью роторной техники удалили около 20 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

На уборку улиц и тротуаров города вышли 676 единиц спецтехники и 317 дорожных рабочих. За сутки подметены и очищены 1 761 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными материалами 609 км, выполнено грейдирование 260 км.

Особое внимание уделялось парковкам, пешеходным переходам и остановкам:

416 парковок, островков безопасности и заездных карманов;

314 пешеходных переходов;

333 остановки общественного транспорта;

136 лестниц и 333 катафота.

Для обработки улично-дорожной сети использовано 805 тонн противогололёдных материалов.

Сегодня утром на дорогах города работают 287 единиц техники. Работы ведутся на улицах Гоголя, Владимировской, Титова, Серафимовича, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Эйхе, Героев Революции, Перова, Заречной, Новоуральской, Объединения, Шекспира, Бориса Богаткова, Кирова, III Интернационала, Полевой, Бердышева, на Красном проспекте, территории многофункциональной ледовой арены и разъезде Иня, а также на других улицах города.