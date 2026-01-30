В Новосибирске за сутки вывезли почти 29 тысяч кубометров снега

В Новосибирске за прошедшие сутки дорожные службы вывезли около 29 тысяч кубометров снега — это примерно 1 930 самосвалов, сообщили в мэрии города. С помощью роторной техники удалили около 20 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.