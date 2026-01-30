В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье из-за аномального холода, следует из данных прогностической карты учреждения.
«Очень низкая температура. Период предупреждения до 23 часов 03 февраля. На территории Москвы… на территории области аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12°С ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при «оранжевом» уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.