В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье из-за аномального холода, следует из данных прогностической карты учреждения.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 23 часов 03 февраля. На территории Москвы… на территории области аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12°С ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при «оранжевом» уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.