Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке в тайге

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей четыре месяца назад в тайге Красноярского края, возобновят с обследования участков в поселке Кутурчин. Источники Ngs24.ru сообщили, что к работе привлекут не только поисковиков, но и криминалистов.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей четыре месяца назад в тайге Красноярского края, возобновят с обследования участков в поселке Кутурчин. Источники Ngs24.ru сообщили, что к работе привлекут не только поисковиков, но и криминалистов.

Собеседники издания уточнили, что планируется осмотр силосных ям, надворных построек, уборных, подвалов и чердаков. Кроме того, спелеологи сообщили о двух пещерах, где могли находиться пропавшие.

По информации источников, эти объекты будут тщательно проверены к концу мая, если на первых этапах поиска результатов не удастся получить.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что текущие мероприятия проводятся в плановом порядке. Однако о планах обследовать участки жителей в официальных комментариях ведомства не упоминалось, передает портал.

Версия о несчастном случае в истории с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае считается наиболее вероятной из-за сложных природных условий района. Такое мнение высказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.