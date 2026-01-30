Пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке в тайге

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей четыре месяца назад в тайге Красноярского края, возобновят с обследования участков в поселке Кутурчин. Источники Ngs24.ru сообщили, что к работе привлекут не только поисковиков, но и криминалистов.
Собеседники издания уточнили, что планируется осмотр силосных ям, надворных построек, уборных, подвалов и чердаков. Кроме того, спелеологи сообщили о двух пещерах, где могли находиться пропавшие.
По информации источников, эти объекты будут тщательно проверены к концу мая, если на первых этапах поиска результатов не удастся получить.
В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что текущие мероприятия проводятся в плановом порядке. Однако о планах обследовать участки жителей в официальных комментариях ведомства не упоминалось, передает портал.
Версия о несчастном случае в истории с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае считается наиболее вероятной из-за сложных природных условий района. Такое мнение высказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.