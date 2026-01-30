В России предложили «расщепить» рубль для защиты от обесценивания

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об индексации с 1 февраля 2026 года целого ряда социальных выплат, включая материнский капитал. Его размер при рождении первого ребёнка вырастет почти до 730 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — до 963 тысяч рублей. Премьер отметил, что индексация затронет свыше 40 видов пособий и компенсаций и будет проведена в соответствии с уровнем инфляции прошлого года. Эта ежегодная мера, реализуемая по поручению президента, окажет влияние на миллионы российских семей.