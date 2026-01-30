Ученые предупредили об угрозе заморозков в Ростовской области в апреле и мае

В условиях потепления в Ростовской области в начале ХХI века увеличились риски возвратных заморозков, угрожающих урожайности зерновых. Об этом говорится в исследовании погодной динамики на Нижнем Дону, сообщают в ЮНЦ РАН.
Ученые проанализировали несколько разных периодов (с 1931 по 1960, с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы).
— В современный период (с 1991 по 2020 годы) относительно второй половины ХХ века в апреле отметили увеличение до 2,5 раз риска температур ниже 0 градусов. Но более опасны заморозки в мае, вероятность понижения температуры до −2 градусов выросла многократно, также произошел практически двукратный рост вероятности заморозков ниже — 2, — рассказала ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Людмила Дашкевич.
Возвратные заморозки в конце апреля и мае — значимый стресс-фактор для озимых и яровых зерновых культур, поэтому ученые советуют использовать районированные сорта зерновых, а также широко внедрять химические средства защиты растений.
Напомним, в 2025 году донские власти сообщили, что чрезвычайная ситуация с заморозками в регионе затронула 43 района, а засуху зафиксировали в 28 территориях. Из-за аномальной погоды на Дону пострадали посевы на площади в 1 млн га, убытки составили около 4 млрд рублей. Режим ЧС из-за погодных условий сняли в декабре прошлого года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.