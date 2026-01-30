В омском филе цыпленка-бройлера выявили опасную для человека бактерию

Листерии относятся к грамположительным патогенным бактериям, способным выживать и размножаться даже при низких температурах, в том числе в условиях бытового холодильника. Заражение может произойти на любом этапе производственной цепочки — от содержания птицы до финальной упаковки продукции. Для предотвращения листериоза специалисты рекомендуют тщательную термическую обработку мясных продуктов, а также использование отдельных разделочных досок и ножей для работы с сырым мясом.