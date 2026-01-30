В омском филе цыпленка-бройлера выявили опасную для человека бактерию

Специалисты Омского филиала Центра оценки качества агропромышленного комплекса обнаружили патогенный микроорганизм Listeria monocytogenes в образце филе цыпленка-бройлера, исследованном 17 января 2026 года. Бактерия представляет угрозу для здоровья человека и вызывает заболевание листериоз.
«Проведенный анализ установил несоответствие продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки” (ТР ЕАЭС 051/2021). Данные о выявлении внесены в компонент “Веста” ФГИС “ВетИС” и направлены в Управление Россельхознадзора по Омской области», — сообщили в пресс-службе омского филиала ЦОК АПК.
Листерии относятся к грамположительным патогенным бактериям, способным выживать и размножаться даже при низких температурах, в том числе в условиях бытового холодильника. Заражение может произойти на любом этапе производственной цепочки — от содержания птицы до финальной упаковки продукции. Для предотвращения листериоза специалисты рекомендуют тщательную термическую обработку мясных продуктов, а также использование отдельных разделочных досок и ножей для работы с сырым мясом.
С начала 2026 года в Омском филиале ЦОК АПК проведены лабораторные исследования 48 проб мяса птицы, включая полуфабрикаты и готовую продукцию. В двух случаях выявлено несоответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормативам.
