«Разумная жизнь на третьей планете от нас»: озвучен прогноз Ванги на 2026 год

Ванга предрекла человечеству встречу с инопланетянами в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитая прорицательница Ванга сделала прогноз на 2026 год. Она отметила, что человечество может столкнуться с инопланетянами. Причем ясновидящая даже называла планету, откуда могут прилететь «зеленные человечки». Об этом KP.RU рассказал бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который был лично знаком с Вангой.

«Ванга говорила, что разумная жизнь может существовать “на третьей от нас планете”. И контакт с внеземным разумом может произойти в 2026 году», — рассказал Илюмжинов в интервью изданию «Комсомольская правда».

Сатурн — третий от Земли. Астрономы считают, что Энцелад, его спутник, может быть местом зарождения жизни из-за теплого океана под слоем льда. Увидим ли мы обитателей Энцелада в этом году — сложно сказать, говорится в материале издания.

Ранее KP.RU сообщил, что нынешнее события на Украине придают предсказаниям Ванги новый смысл. Оказалось, что провидица во всех подробностях рассказала о политической ситуации в республике, но к этому никто не прислушался.