Союз кинематографистов России исключил из своего состава семерых деятелей кино

Союз кинематографистов России принял решение исключить из своего состава семь деятелей кино.
Так, в Союзе больше не числятся актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский* за неуплату членских взносов.
Помимо этого, из состава также исключили актеров Алексея Горбунова и Елену Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяну Шилкину и продюсера Анастасию Павлович, передает Интерфакс.
21 октября 2024 года суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Кинопродюсер несколько лет живет за границей и распродает недвижимость в Подмосковье. Что именно стало причиной такого приговора и чем известен Роднянский* — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее стало известно, что компания «Скиллз Академи», часть которой принадлежит покинувшей Россию актрисе Ингеборге Дапкунайте, больше не работает. Юридическое лицо перестало функционировать с 25 июля 2024 года, а в реестре учета оно числится как недействующее. В основном компания занималась оказанием услуг в сфере дополнительного образования, а доля актрисы в ней составляла 50 процентов.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.