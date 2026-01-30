Союз кинематографистов России исключил из своего состава семерых деятелей кино

21 октября 2024 года суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Кинопродюсер несколько лет живет за границей и распродает недвижимость в Подмосковье. Что именно стало причиной такого приговора и чем известен Роднянский* — в материале «Вечерней Москвы».