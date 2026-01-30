Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союз кинематографистов России исключил из своего состава семерых деятелей кино

Союз кинематографистов России принял решение исключить из своего состава семь деятелей кино.

Союз кинематографистов России принял решение исключить из своего состава семь деятелей кино.

Так, в Союзе больше не числятся актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский* за неуплату членских взносов.

Помимо этого, из состава также исключили актеров Алексея Горбунова и Елену Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяну Шилкину и продюсера Анастасию Павлович, передает Интерфакс.

21 октября 2024 года суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Кинопродюсер несколько лет живет за границей и распродает недвижимость в Подмосковье. Что именно стало причиной такого приговора и чем известен Роднянский* — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее стало известно, что компания «Скиллз Академи», часть которой принадлежит покинувшей Россию актрисе Ингеборге Дапкунайте, больше не работает. Юридическое лицо перестало функционировать с 25 июля 2024 года, а в реестре учета оно числится как недействующее. В основном компания занималась оказанием услуг в сфере дополнительного образования, а доля актрисы в ней составляла 50 процентов.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.