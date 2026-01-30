Новосибирцы на конкурсе собрали рекордные 56,5 тонны вторсырья

В Новосибирске прошел конкурс по сбору вторичного сырья «Мы за чистый город!», в котором приняли участие около 130 учреждений. Среди них: детсады, школы, компании и предприятия. В общей сложности горожанам удалось собрать рекордные 56,5 тонны вторсырья. Его отправили на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.