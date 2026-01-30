Новосибирцы на конкурсе собрали рекордные 56,5 тонны вторсырья

В Новосибирске прошел конкурс по сбору вторичного сырья «Мы за чистый город!», в котором приняли участие около 130 учреждений. Среди них: детсады, школы, компании и предприятия. В общей сложности горожанам удалось собрать рекордные 56,5 тонны вторсырья. Его отправили на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— Конкурс проводится с 2018 года. Это одно из самых массовых мероприятий в городе по экопросвещению, — отметил глава комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Андрей Шарикалов.
Участники конкурса соревновались в трех номинациях: «Я выбираю лес» (сбор макулатуры), «РаZрядка» (сбор батареек) и «Полезные крышечки» (сбор пластиковых крышек). Кстати, на полученные от переработки крышек средства — 143 тысячи рублей — были организованы благотворительные мероприятия для особенных детей.