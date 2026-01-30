Контрабандист из Белоруссии протаранил таможенника в Смоленской области

Ранее полицейские задержали 46-летнего жителя посёлка в Ленинградской области, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой. Преступник скрылся до прибытия наряда, однако на месте были обнаружены пистолет и стреляная гильза, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Позже подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.