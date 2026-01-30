Контрабандист из Белоруссии протаранил таможенника в Смоленской области

В Смоленской области водитель протаранил сотрудника таможни. Видео © Начальник пресс-службы Центрального таможенного управления Яна Нагибина.
Инцидент произошёл после того, как таможенники выявили машину, незаконно перевозившую товары из Белоруссии. Водитель отказался следовать на склад временного хранения для досмотра, развернулся и направился обратно к границе. При этом он сбил таможенника, который в результате получил травмы.
В Смоленской области задержан водитель за покушение на сотрудника таможенной службы. Видео © Начальник пресс-службы Центрального таможенного управления Яна Нагибина.
«Благодаря оперативным совместным мероприятиям Смоленской таможни и ПУ ФСБ России по Смоленской области автомобиль был остановлен, водитель — задержан», — рассказала Яна Нагибина.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным ведомства, правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.
В ведомстве напомнили, что подобные действия в отношении сотрудников, выполняющих служебный долг, преследуются по закону и могут привести как к административной, так и к уголовной ответственности.
Ранее полицейские задержали 46-летнего жителя посёлка в Ленинградской области, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой. Преступник скрылся до прибытия наряда, однако на месте были обнаружены пистолет и стреляная гильза, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Позже подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
