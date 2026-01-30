Вэнс с виолончелью и Ливитт на арфе: Трамп показал картину, где он — дирижер MAGA-оркестра

Президент США Дональд Трамп показал свою новую картину, где он дирижер «MAGA-оркестра». Он разместил в соцсети Truth Social изображение аллегорической картины, на которой он руководит оркестром из своих соратников.
На полотне Трамп изображен в роли дирижера. Его команда представлена в виде музыкантов оркестра. Картина содержит немало узнаваемых деталей. На заднем плане художник изобразил множество американских флагов.
Среди «MAGA-оркестра» можно рассмотреть Марко Рубио со скрипкой, а напротив него — вице-президент Джей Ди Вэнс, играющий на виолончели. Отдельно стоит обратить внимание на оказавшуюся в углу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая в белоснежном платье играет на арфе.
Стоит отметить, что такие картины активно продаются в США и любой желающий может стать обладателем произведения всего за 29 долларов (около 2,1 тысячи рублей. — Прим.ред.).
Ранее стало известно, что Трамп разместил в Белом доме изображение с переговоров на Аляске. На той фотографии он был запечатлен с российским лидером Владимиром Путиным.