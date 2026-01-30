Ричмонд
«Ядерный нюхач» ВВС США прибыл в Британию: что могло повлиять на это

Telegraph: ядерный нюхач США прибыл в Британию на фоне угроз Трампа Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Реактивный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США WC-135R Constant Phoenix, названный «ядерным нюхачом», приземлился в Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

Как передает издание, американский самолет, используемый для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, совершил посадку на авиабазе Милденхолл (RAF Mildenhall) в графстве Саффолк.

Издание обратило внимание, что прибытие «ядерного нюхача» совпало с растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Отмечается, что самолет прибыл в Великобританию после заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что время для заключения новой ядерной сделки с Тегераном истекает.

Накануне Трамп сообщил, что направил войска к Ирану. Однако глава Белого дома выразил надежду, что Вашингтон не будет применять военную силу против Тегерана.

Тем временем иранский министр иностранных дел Казем Гарибабади, что конфликт Тегерана с США и Израилем вступает в третью фазу. По его словам, Иран не желает войны, но стране необходимо укреплять оборону и готовиться «постоять за себя».

