«Ядерный нюхач» ВВС США прибыл в Британию: что могло повлиять на это

Издание обратило внимание, что прибытие «ядерного нюхача» совпало с растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Отмечается, что самолет прибыл в Великобританию после заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что время для заключения новой ядерной сделки с Тегераном истекает.