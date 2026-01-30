На Земле магнитные бури в ближайшие два-три дня не ожидаются

«Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2−3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный “штиль”, — говорится в сообщении.