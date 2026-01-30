Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле магнитные бури в ближайшие два-три дня не ожидаются

Активность Солнца демонстрирует быстрый спад.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка стабилизировалась, в ближайшие дни возмущений и магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2−3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный “штиль”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что активность Солнца в целом демонстрирует быстрый спад, возможен переход в длительную фазу депрессии продолжительностью от одного до двух месяцев.