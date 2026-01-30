На Земле магнитные бури в ближайшие два-три дня не ожидаются

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка стабилизировалась, в ближайшие дни возмущений и магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2−3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный “штиль”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что активность Солнца в целом демонстрирует быстрый спад, возможен переход в длительную фазу депрессии продолжительностью от одного до двух месяцев.