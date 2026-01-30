На Солнце произошла череда новых вспышек: когда россиянам ждать магнитные бури

Космическая погода 30 января 2026 года близка к спокойной. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ИКИ РАН. Однако наблюдались остаточные возмущения солнечной активности и несколько вспышек за последние 10 часов.
«Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась», — говорится в сообщении от ученых.
Небольшие вспышки на Солнце не могут вызвать череду новых магнитных бурь, уверены в ИКИ РАН. Поэтому в ближайшие 2−3 дня, а точнее в первые числа февраля, россиянам бояться нечего, ожидается полный «штиль». Активность Солнца снижается, возможен переход в длительную фазу так называемой депрессии на 1−2 месяца.
