На Солнце произошла череда новых вспышек: когда россиянам ждать магнитные бури

ИКИ РАН: пять вспышек произошло на Солнце за последние 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Космическая погода 30 января 2026 года близка к спокойной. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ИКИ РАН. Однако наблюдались остаточные возмущения солнечной активности и несколько вспышек за последние 10 часов.

«Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась», — говорится в сообщении от ученых.

Небольшие вспышки на Солнце не могут вызвать череду новых магнитных бурь, уверены в ИКИ РАН. Поэтому в ближайшие 2−3 дня, а точнее в первые числа февраля, россиянам бояться нечего, ожидается полный «штиль». Активность Солнца снижается, возможен переход в длительную фазу так называемой депрессии на 1−2 месяца.

Ранее KP.RU опубликовали прогноз магнитных бурь на последние дни января и начало февраля. Аналитики «Комсомолки» рассказали, что будет с геомагнитной обстановкой в ближайшее время.