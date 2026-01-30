В Новосибирской области могут ограничить платный приём в колледжи

В Новосибирской области, как и в других регионах России, могут ввести ограничения на приём студентов на платной основе в колледжи. Ограничения планируется применить только к гуманитарным и экономическим специальностям. Законопроект по этому вопросу планируют разработать и внести в Госдуму до конца весенней сессии, сообщают «Известия».