В Новосибирской области могут ограничить платный приём в колледжи

Ранее был принят закон, который дал правительству право ограничивать количество платных мест в вузах. Цель — снизить число выпускников-гуманитариев и увеличить количество специалистов, востребованных на рынке труда.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко подчеркнула, что принципы регулирования платного приёма в вузах должны быть распространены и на колледжи. По её словам, сейчас многие школьники массово выбирают платные программы, которые не востребованы работодателями, из-за чего экономика региона и страны испытывает дефицит квалифицированных специалистов.