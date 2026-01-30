Ричмонд
В Новосибирской области могут ограничить платный приём в колледжи

В Новосибирской области, как и в других регионах России, могут ввести ограничения на приём студентов на платной основе в колледжи. Ограничения планируется применить только к гуманитарным и экономическим специальностям. Законопроект по этому вопросу планируют разработать и внести в Госдуму до конца весенней сессии, сообщают «Известия».

Источник: Сиб.фм

Ранее был принят закон, который дал правительству право ограничивать количество платных мест в вузах. Цель — снизить число выпускников-гуманитариев и увеличить количество специалистов, востребованных на рынке труда.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко подчеркнула, что принципы регулирования платного приёма в вузах должны быть распространены и на колледжи. По её словам, сейчас многие школьники массово выбирают платные программы, которые не востребованы работодателями, из-за чего экономика региона и страны испытывает дефицит квалифицированных специалистов.